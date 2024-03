Eurovisão. Israel vai alterar letra da canção escolhida

"October Rain", a canção vencedora, menciona o ataque do Hamas através do uso de referencias às vitimas em inglês e hebraico.



Também a canção em segundo lugar fica de fora pelo mesmo motivo. Ambas vão sofrer alterações e caberá ao Comité de Supervisão da Eurovisão escolher a versão final de uma delas.



A decisão vai ser conhecida no próximo domingo.



Esta controvérsia surge no meio de vários apelos para vetar a participação de Israel no concurso