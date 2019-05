Eurovisão. Vitória coube à Holanda

RTP19 Mai, 2019, 00:02 / atualizado em 19 Mai, 2019, 00:06 | Cultura













Foram 41 os países que marcaram presença, este ano, na 64ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Atuaram na final os artistas de 26 nacionalidades.



Luís Vigário, Carlos Valente - RTP



Um festival contestado

A ativista, que envergava uma camisola alusiva à Palestina, foi expulsa por elementos da segurança, num episódio que a realização da KAN, televisão pública de Israel, não registou.





C/ Lusa



Este sábado, aos 20 países apurados nas duas semifinais da última semana juntaram-se os denominados “cinco grandes” - França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido – e o país anfitrião.Na semifinal realizada a 14 de maio, quando o representante português, Conan Osíris, acabou por ser eliminado, apuraram-se Grécia (Katerine Duska,), Chipre (Tamta,), Austrália (Kate Miller-Heidke,), Islândia (Hatari,), Sérvia (Nevena Bozovic,), República Checa (Lake Malawi,), Eslovénia (Zara Kralj & Gasper Santl,), Estónia (Victor Crone,), Bielorrússia (Zena,) e São Marino (Serhat,).Na passada quinta-feira, dia da segunda semifinal, apuraram-se Macedónia do Norte (Tamara Todevska,), Holanda (Duncan Laurence,), Albânia (Jonida Maliqi,), Suécia (John Lundvik,), Rússia (Sergey Lazarev,), Azerbaijão (Chingiz,), Dinamarca (Leonora,), Noruega (KEiiNO,), Suíça (Luca Hänni, She Got Me) e Malta (Michela Pace,).A julgar pela média das casas de apostas, estimada pelo portal eurovisionworld.com , a eliminação de Conan Osíris e do temaera previsível. Ainda assim, o desfecho da semifinal em que participou o cantor português motivou uma onda de protestos nas redes sociais.Portugal participou pela primeira vez neste evento em 1964. Falhou cinco edições: 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016.De 2004 a 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015 o país falhou o apuramento para a final. Em 2017, pela primeira vez, conquistou o troféu da Eurovisão com Salvador Sobral, que deu a voz à canção, da autoria da irmã, Luísa Sobral.Esta vitória valeu a Portugal a organização do evento em 2018. Em Lisboa venceu a israelita Netta, com o temaA realização do festival em território do Estado hebraico motivou várias ações de protesto e mesmo apelos a boicotes, um dos quais dirigido por Roger Waters, músico fundador dos Pink Floyd, a Conan Osíris Na quinta-feira, uma ativista conseguiu “fazer-se ouvir” na semifinal, empunhando um cartaz com palavras de ordem contra o comportamento das autoridades israelitas para com os palestinianos: “Atreve-te a sonhar o fim do”, numa referência ao tema do festival, “Atreve-te a sonhar”.