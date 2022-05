Evento "Guarda Wine Fest" promove vinhos e território

O evento de vinhos, gastronomia, concertos e experiências, organizado pela Câmara Municipal da Guarda e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), vai decorrer na Alameda de Santo André.

Segundo as entidades promotoras, que hoje apresentaram o evento numa conferência de imprensa realizada na sede da CVRBI, a iniciativa "Guarda Wine Fest" "reunirá cerca de 40 produtores de vinho da Beira Interior, a que se juntam representações de duas Denominações de Origem (DO) vizinhas - o Douro e o Dão".

A organização lembrou que no distrito da Guarda "convivem as três DO, que estão na base de muitos dos mais entusiasmantes vinhos portugueses, por entre nomes incontornáveis e novos valores".

"Os produtores representados apresentarão não só as novidades que estão a lançar no mercado, mas também vinhos icónicos, reconhecidos da generalidade dos consumidores. Uma oportunidade única de interpelar os autores, captando mais facilmente castas e entendimentos de viticultura e de enologia, viajando no copo por uma multiplicidade de paisagens e lugares especiais".

Nas "Conversas sobre Vinho", especialistas convidados e provadores da Revista de Vinhos "conduzirão os participantes pelos segredos de `terroir` de altitude, onde o granito, o xisto e até algum quartzo dão chão a grandes vinhos - pelo equilíbrio entre finura e textura, pela boa acidez natural que eleva o potencial de envelhecimento, pela propensão para harmonizações gastronómicas diversificadas".

Na gastronomia, o evento convidará "dois conceituados chefes de cozinha para sessões de `showcooking`, onde a mestria das técnicas culinárias exponenciará a autenticidade ímpar de produtos autóctones".

Em simultâneo, estarão em funcionamento três espaços de restauração "com propostas pensadas para exponenciar o melhor de dois mundos - vinho e gastronomia".

O evento também inclui concertos, sendo que o jazz "será o estilo musical privilegiado", através da interpretação ao vivo "de clássicos intemporais e originais de sonoridade contemporânea".

O "Guarda Wine Fest" terá entrada livre, ficando a participação nas atividades do programa sujeita aos lugares disponíveis.

Segundo os promotores, as provas de vinho nos diferentes expositores só serão possíveis com a aquisição do copo oficial de provas e "os produtores presentes que o pretendam também poderão vender produtos aos visitantes".

A organização prometeu detalhar, em breve, a programação "daquela que promete ser uma grande celebração do verão na cidade da Guarda".

A CVRBI tem sede na Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios, onde se contabilizam cerca de cinco mil viticultores.

Na área da CVRBI existem cerca de 60 produtores de vinho, sendo quatro adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.