Evento que valoriza a arte no feminino realiza-se na Figueira da Foz em 2019

Lusa05 Mar, 2018, 09:50 | Cultura

O evento cultural que procura homenagear a mulher através da produção artística no feminino começa hoje no Recife, Brasil, terminando no dia 11, sendo que vai passar a decorrer "de forma bienal", na Figueira da Foz, a partir de 2019, disse à agência Lusa a produtora do projeto em Portugal, Avelina Ferraz.

Segundo a responsável, a Semana Arte Mulher na Figueira da Foz também vai decorrer no mês de março, numa coprodução com a produtora que dinamiza o projeto no Brasil, contando já com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, da Fundação Pro Dignitate, da secretaria de Estado da Igualdade e da ACCIG - Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género.

"Pretende-se fazer um evento com várias linguagens de criação artística", a partir de obras produzidas por mulheres dos países lusófonos, explicou.

Para além de intervenções artísticas que poderão ir do teatro à literatura, haverá também conferências em torno de temas como a política e a justiça, tendo "a mulher como base".

"É um evento que, através da arte produzida por mulheres, quer chamar a atenção para a atualidade", aclarou.

O evento na Figueira da Foz vai decorrer em março, procurando também aproveitar para assinalar a data de aniversário de Cristina Torres, professora e opositora do Estado Novo, que "faz parte da toponímia da cidade" e que nasceu a 21 de Março de 1891, naquela cidade.

Uma das possibilidades para a Semana Arte Mulher em Portugal é a criação do prémio Cristina Torres, para "laurear uma mulher que se tenha evidenciado nos últimos anos", referiu Avelina Ferraz.