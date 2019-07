Ex-administração do Opart culpa Governo de "sucessivas omissões e ausências de decisão"

Lusa11 Jul, 2019, 17:54 | Cultura

Numa audição parlamentar pedida pelo Bloco de Esquerda sobre a situação laboral no Opart -- que tutela o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a Companhia Nacional de Bailado (CNB) -, Carlos Vargas fez duras críticas ao Ministério da Cultura, liderado por Graça Fonseca, e à tutela das Finanças.

"As sucessivas omissões e ausências de decisão das tutelas criam um vácuo de poder que paralisa o conselho de administração e lança para o interior da organização um sentimento de instabilidade e insegurança insuportáveis. [...] O conselho de administração viu-se completamente impedido, por não-decisão da tutela, por razões que desconheço, em proceder à gestão desta organização", afirmou Carlos Vargas, acompanhado dos anteriores vogais do Opart, Samuel Rego e Sandra Simões.

O conselho de administração do Opart liderado por Carlos Vargas, e que foi substituído no início deste mês, garantiu que Graça Fonseca autorizou em março passado a proposta apresentada pelo organismo de uma harmonização salarial para cerca de 20 trabalhadores do TNSC.

"A tutela autorizou. Se houve `escorregadela` não foi do conselho de administração, que nunca mudou de posição", sublinhou Carlos Vargas.

O antigo dirigente do Opart explicou ainda que apresentou a demissão "na sequência da assinatura do acordo com os trabalhadores em que se propunha até junho a harmonização. Porque havia dotação e um despacho favorável".

Na audição parlamentar, Samuel Rego sublinhou que o conselho de administração do Opart não extravasou os seus limites de competências e, pessoalmente, pondera "o que fazer no futuro em termos de ações judiciais contra a ministra" da Cultura.

"Não tínhamos limite para firmar acordos com os sindicatos e os trabalhadores para coisas tão simples como propor um regulamento, apresentar plano de condições de trabalho e higiene e envidar todos os esforços para processar vencimentos dos técnicos do São Carlos -- cerca de 20 -- conforme o concorde da ministra. [...] Não extravasámos as nossas competências como a senhora ministra, de forma cobarde, insultou o nosso nome da praça pública durante dois meses porque éramos seus subordinados", disse Samuel Rego.