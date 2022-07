Ex-PR são-tomense Miguel Trovoada destaca "figura importantíssima" de Angola

Em declarações à agência Lusa, Miguel Trovoada, que foi o primeiro Presidente de São Tomé e Príncipe após a abertura ao multipartidarismo (entre 1991 e 2001) descreveu o ex-presidente angolano, que hoje morreu em Barcelona, como um homem "discreto, reservado, mas não como alguns pensam que fosse um homem secreto".

"Como estadista era um homem muito refletido, um estratega que gostava bastante de ouvir. Ele era apreciado pelos seus pares", sobretudo na região dos Grandes Lagos, acrescentou.

Miguel Trovoada disse que privou mais de perto com José Eduardo dos Santos quando foi presidente da Comissão Executiva para o Golfo da Guiné (entre 2008 e 2013), organização que tinha sede em Luanda.

"A impressão que eu tenho é que era um indivíduo aberto que em determinadas circunstâncias ia ao fundo das questões, de uma maneira muito clara, muito aberta e a influência que exerceu, sobretudo na zona dos Grandes Lagos foi grande, deu uma grande contribuição para a paz naquela região", considerou.

O ex-presidente são-tomense destacou ainda "o esforço" que Eduardo do Santos fez para a reconciliação nacional e para "promover o desenvolvimento de Angola".

"Teve a oportunidade de liderar governos que dispuseram de grandes meios para as obras de reconstrução e infraestruturas, por isso esse legado será apreciado por uns e outros com perspetivas diferentes, mas a impressão com que eu fico é que de facto ele deixou obra feita", afirmou.

Considerando que Eduardo dos Santos foi uma "figura importantíssima" da história de Angola, Miguel Trovoada referiu que não apenas este país, mas também África perdem "um dos seus filhos ilustres".

O ex-presidente enalteceu ainda a cooperação "muito boa" entre Angola e São Tomé e Príncipe durante a presidência de Eduardo dos Santos, referindo que "era amigo do país e dos são-tomenses, tal como os são-tomenses são amigos do povo angolano".

"Nos momentos difíceis ele procurou sempre dar-nos uma mão", disse, endereçando ainda as condolências à família de Eduardo dos Santos e ao povo angolano.

José Eduardo dos Santos morreu hoje aos 79 anos numa clínica em Barcelona, Espanha, após semanas de internamento, anunciou a presidência angolana, que decretou cinco dias de luto nacional.

José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo, marcada por acusações de corrupção e nepotismo.

Em 2017, renunciou a recandidatar-se e o atual Presidente, João Lourenço, sucedeu-lhe no cargo, tendo sido eleito também pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que governa no país desde a independência de Portugal, em 1975.