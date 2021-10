Exodus Aveiro Fest em nome dos valores humanos, culturais, sociais e ambientais

"É o festival das viagens, da aventura, da curiosidade e do desafio de nos desafiarmos, unidos e inspirados pelos valores. É o ponto de partida para um mundo mais tolerante, partilhando os melhores trabalhos de fotografia e vídeo sobre as temáticas que mais valor têm para a sua divulgação e preservação, inspirando ao conhecimento e descoberta", resumiu à Lusa Bernardo Conde, responsável pelo festival, que cumpre a sua quinta edição, depois de não se ter realizado em 2020 devido à covid-19.

A realizadora Paula Kahumbu e os fotógrafos Annie Griffiths e David Chancellor são os "nomes mais sonantes" dos nove oradores que "prometem inspirar em diversos temas e áreas marcantes das nossas vidas, desde a viagem pura e dura a questões do desenvolvimento humano e social", disse.

Paula Kahumbu "é uma das mais proeminentes conservacionistas da vida selvagem de África", sendo diretora executiva da WildlifeDirect e criadora da campanha Hands Off Our Elephants, tendo sido reconhecida como a "exploradora do ano 2021" pela National Geographic.

Annie Griffiths foi uma das primeiras mulheres fotógrafas a trabalhar para a National Geographic, tendo atuado em cerca de 150 países, nos quais realizou trabalho para organizações de ajuda em todo o Globo, sendo a fundadora da Ripple Effect Images, um coletivo de fotógrafos que documentam programas que dão poder às mulheres e raparigas no mundo em desenvolvimento.

David Chancellor, que já venceu o World Press Photo, tem-se destacado no "mapear a linha sangrenta onde o Homem e a Besta se encontram", explorando e denunciando os resultados da mercantilização da vida selvagem por parte da humanidade.

Os fotógrafos Jon Lowenstein, Johan Lolos, Leonel de Castro, Lúcia Griggi e Ben Page, também realizadores, bem como o diretor de documentários, Daniel Landa, completam o lote de oradores.

Este festival internacional de fotografia e vídeo de viagem e aventura, que inclui diversas masterclasses, "tem uma missão de difusão cultural, humana e ambiental" que vai ser explorada no centro de congressos de Aveiro, onde decorrerá igualmente uma exposição fotográfica.

"O Exodus Aveiro Fest é um movimento global de criatividade. E que nos faz pensar nas maiores riquezas que adquirimos nesta vida, que são as nossas melhores experiências", complementa Bernardo Conde.

Os bilhetes para o evento de dois dias custam 70 euros, sendo que assistir ao Exodus Aveiro Fest - Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura via online tem o preço de 40 euros.