Exposição abre comemorações dos 200 anos da elevação da Ilha de Moçambique a cidade

Lusa22 Fev, 2018, 07:40 | Cultura

A mostra "Ilha dos Poetas" exibe fotos, acompanhadas por textos - de Camões a Mia Couto -, com curadoria do poeta moçambicano.

"Não se pretende apresentar uma visão histórica ou cronológica da Ilha de Moçambique, mas lançar o desafio de revisitar a mitologia poética da Ilha evocada em versos, textos e fotografias dos seus mais ínclitos cultores", anuncia o Centro Cultural Português.

A exposição vai estar patente até 30 de março e conta com a colaboração do Arquivo Histórico de Moçambique e do Centro de Documentação e Formação Fotográfica.

A Ilha de Moçambique deu nome ao país do qual foi a primeira capital: é uma cidade insular na província de Nampula, a norte do território moçambicano, a qual deu o nome ao país do qual foi a primeira capital.

A UNESCO classificou-a como Património Mundial da Humanidade em 1991.