Exposição "Balbúrdia" aborda em Lisboa o atual contexto sociopolítico no Brasil

Lusa12 Set, 2019, 13:18 | Cultura

Com curadoria de Marcelo Cidade, a mostra irá apresentar obras dos artistas brasileiros Coxas, Kaur, Sosek e Thiago Nevs, quatro jovens artistas cuja prática atual tem origem na sua produção de rua, como o `graffiti` ilegal mais extremo, segundo a galeria.

Esta exposição "tece uma reflexão crítica sobre o panorama presente do Brasil a partir do trabalho de quatro jovens artistas, sublinhando a vitalidade criativa do uso do espaço público na construção de linguagens singulares na cena da arte contemporânea de inspiração urbana".

"A palavra `balbúrdia` traduz bem o momento crítico que a cultura e a educação vivem no atual contexto sociopolítico do Brasil. Usada pelo presente ministro da Educação para desacreditar e restringir a autonomia intelectual e criativa das universidades brasileiras, assim como para justificar um brutal corte no seu financiamento, acabou por ser abraçada - de forma irónica mas não menos séria - pela resistência democrática a um governo extremista que tem agudizado a polarização da sociedade e do país", descreve o curador, referindo-se ao governo presidencial, liderado por Jair Bolsonaro.

Tomada como nova palavra de ordem, "a balbúrdia tem ganho vida no espaço público, na terra de ninguém onde se trava a nova guerra cultural do Brasil".

"Se originalmente descrevia meramente uma situação caótica, hoje é assumida como catalisador entrópico para, a partir desse mesmo caos, potenciar a criação de uma nova organização social que se deseja inclusiva, tolerante, igualitária, diversa, autónoma, criativa", acrescenta.

A exposição estabelece um diálogo livre entre a obra do artista Coxas, que se inspira no caos e nos elementos que dão forma à cidade que nos são devolvidos através de objetos e esculturas, "numa linha pop subversiva com uma leitura irónica e mordaz".

Quanto à obra de Kaur, trata-se de pintura intuitiva inspirada pelo concretismo paulista de uma maneira que extrapola os limites da geometria no espaço físico da arquitetura.

A obra de Sosek, que desenvolve uma prática de desenho de observação de contornos nipónicos, traduz cenas do quotidiano paulista imbuídas de expressões características da cultura da `pichação` (escrever nas paredes).

Thiago Nevs apresenta obras de tipografia e letrismo de natureza vernacular, e também de escultura, com marcada contestação política, e referência às tradições da arte conceptual brasileira.