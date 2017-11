Exposição com cem anos da história de Macau é inaugurada hoje no Museu do Oriente

Lusa09 Nov, 2017, 07:48 | Cultura

Edifícios e bairros, entretanto desaparecidos ou alterados, acontecimentos locais e nacionais, vivências quotidianas das comunidades macaenses, tradições e costumes, estarão retratados na mostra "Macau. 100 anos de fotografia", segundo o museu.

Reunidas por Rogério Beltrão Coelho, jornalista que trabalhou em Macau, comissário da exposição, a coleção com cerca de 120 imagens baseia-se no acervo fotográfico do Museu do Oriente.

Nela é abordada a história social e política daquele território, que esteve sob administração portuguesa durante 450 anos.

A exposição recorda, neste século de imagens, a passagem por Macau de figuras políticas como Henrique Galvão e Gomes da Costa, ou do cinema, como o realizador Orson Welles e o ator Clark Gable.

São ainda lembrados acontecimentos como as celebrações do IV Centenário da Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia (1898), as primeiras travessias aéreas de Lisboa a Macau - 1924 e 1931 -, a explosão do paiol da Flora, em 1931, e o bombardeamento do hangar da aviação civil, pelos americanos, em 1945.

De acordo com o museu, datam de 1844 os daguerreótipos do fotógrafo amador Jules Itier, as mais antigas imagens da região que se conhecem.

"Macau. 100 anos de fotografia" inaugura hoje, e estará patente até 07 de janeiro de 2018.