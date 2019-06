Exposição da Casa da Arquitetura demonstra compromisso ético e social de Pedro Ramalho

Lusa06 Jun, 2019, 18:39 | Cultura

A exposição "Orgânico Racional" vai ser inaugurada este sábado e, até dia 08 de setembro, pretende dar a conhecer a "visão" do curador Nuno Brandão Costa sobre dez obras do arquiteto Pedro Ramalho selecionadas do seu acervo, que, foi doado à Casa da Arquitetura e, desde novembro, integra o arquivo da instituição.

"É uma visão muito particular do curador Nuno Brandão Costa, que, no fundo, com dez obras, consegue encontrar o meu percurso de uma forma diferente da habitual", afirmou hoje Pedro Ramalho.

O arquiteto portuense, que falava aos jornalistas durante a visita à exposição, admitiu ter ficado "bastante surpreendido" com a escolha do curador, uma vez que as obras que compõem a mostra nem sempre "são as mais divulgadas".

"As obras que normalmente são mais divulgadas são aquelas que têm uma dimensão grande, como a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto [FEUP], a recuperação do Teatro Rivoli, a Casa das Artes em Famalicão, enfim, obras com algum impacto na cidade. Mas revejo-me nesta exposição, naturalmente, com uma reflexão muito própria porque cada uma delas marca o meu percurso", salientou.

Pedro Ramalho estreou-se como arquiteto em 1962, tendo, ao longo do seu percurso, trabalhado para as Câmaras Municipais do Porto, Matosinhos, Guimarães e Águeda, mas também para o Fundo de Fomento da Habitação e para o Instituto Nacional da Habitação.

Em exposição estão desenhos, maquetes e fotografias de projetos como o "SAAL Antas", desenvolvido no contexto do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL), criado no pós-25 de Abril, para responder a populações mais carenciadas, a piscina municipal de Matosinhos, o conjunto habitacional "Sete Bicas", a biblioteca geral da FEUP e o edifício do Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI).

"Cada um de nós é arquiteto à sua maneira e esse ser arquiteto releva de uma história pessoal", lê-se numa das paredes que acolhem a exposição e onde uma pequena compilação de fotografias do arquiteto retrata alguns dos momentos mais marcantes do seu percurso.

Quando questionado sobre como se revia enquanto profissional, Pedro Ramalho salientou "o compromisso" não só com o projeto, mas também "social" e "ético".

"Esse compromisso social penso que está evidente. Metade da mostra são residências e outra metade são equipamentos que vão desde o auditório, às piscinas e ao edifício da biblioteca", disse, adiantando nunca se ter revisto na "exuberância".

"Cada vez mais me sinto muito limitado pela envolvência, não estou nada interessado em entrar numa linha de exibicionismo. Não estou interessado em deixar essa pegada na arquitetura", apontou.

Em conversa com os jornalistas, o arquiteto, que atualmente é responsável pelo departamento de arquitetura da Universidade Lusófona do Porto, afirmou ser "cada vez mais difícil projetar em Portugal".

"É cada vez mais difícil projetar em Portugal, há muita regulamentação e muita coisa que, no fundo, não é que não seja por esse compromisso do que são as regras da construção, mas acho que está muito complicado. Hoje a atividade está muito complicada", salientou.

Também presente na visita à exposição esteve Nuno Sampaio, presidente executivo da Casa da Arquitetura, que aproveitou o momento para explicar que a mostra "nasceu de uma primeira leitura sobre o trabalho do arquiteto".

Nuno Sampaio adiantou também que, num futuro próximo, "outras perspetivas surgirão", uma vez que apenas 40% do trabalho desenvolvido pelo arquiteto é "do conhecimento do público".

Apesar do curador Nuno Brandão Costa não ter estado presente na visita, um texto da sua autoria salienta que esta exposição é, à semelhança do arquiteto portuense, "discreta, elegante e rigorosa".