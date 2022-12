Exposição de artistas portuguesas e espanholas "entre a ditadura e a democracia" em 2023 em Valênciakiss

A exposição "O poder com que saltamos juntas. Mulheres artistas em Espanha e Portugal entre a ditadura e a democracia" vai estar no Instituto Valenciano de Arte Moderna (IVAM) entre 30 de novembro de 2023 e 14 de abril de 2024 e resulta de uma cooperação entre esta entidade espanhola e a Fundação Calouste Gulbenkian.

"Esta proposta explora de forma conjunta o trabalho das mulheres artistas em Espanha e Portugal durante os últimos anos da ditadura e os inícios da democracia", segundo uma informação divulgada pelo IVAM, que lembra como a história dos dois países tem, nesse período da segunda metade do século XX, "muitos pontos em comum".

Portugal e Espanha, lembra o IVAM, tiveram ditaduras "com uma componente tradicionalista e católica que as distinguia" de outras ditaduras europeias fascistas e nos dois países foi adotado o mesmo lema para sintetizar os regimes instalados: "Deus, Pátria e Família."

"Nos anos 60 e início dos 70, aumentou notavelmente a presença de mulheres artistas nos dois países, particularmente nos círculos alternativos e de oposição ao regime", com uma produção que abrange "um leque amplo de meios e estilos", como a arte abstrata, o realismo tradicional ou a `pop art`, entre outros, lê-se na mesma nota do IVAM.

O instituto de arte moderna de Valência, no sudeste de Espanha, acrescenta que "nem todas" estas artistas "se preocuparam em refletir sobre a condição feminina, mas um número significativo das obras produzidas por mulheres nestes anos estavam relacionadas, de uma forma ou outra, com temas próximos da agenda feminista, como a divisão sexual do trabalho, a construção social de papeis sociais, a maternidade, a vida doméstica ou a violência sexual".

No entanto, "esta vertente feminista ou proto-feminista foi ignorada pela maior parte dos críticos da época", ou "mesmo negada" pelas próprias aristas, e só "há poucos anos algumas historiadoras espanholas e portuguesas começaram a estudar a dimensão política de muitos destes trabalhos", lê-se na apresentação da exposição.

A mostra, segundo o IVAM, "propõe-se reavaliar o trabalho das artistas espanholas e portuguesas" da época, "tendo em conta as suas especificidades", mas também sublinhando os "múltiplos paralelismos" como, por exemplo, a produção anglo-saxónica do mesmo período.

"Será também uma oportunidade para investigar possíveis momentos de intercâmbio e encontrar entre as artistas dos dois países", segundo o Instituto Valenciano de Arte Moderna.

A exposição tem como comissárias Patricia Mayayo e Giulia Lamoni, duas investigadoras na área da história da arte e do feminismo.