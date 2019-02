Exposição de fotógrafo guineense inaugura programação da galeria Underdogs deste ano

Lusa07 Fev, 2019, 14:15 | Cultura

"Nha Fala", dedicada ao trabalho de Abdel Queta Tavares, fotógrafo, diretor criativo e `stylist`, que nasceu em 1992 na Guiné Bissau e vive em Lisboa desde os 14 anos, estará patente entre 01 e 30 de março, de acordo com informação enviada à agência Lusa pela galeria.

A galeria do n.º 56 da Rua Fernando Palha é uma das faces da plataforma cultural Underdogs, fundada em 2010, e que se divide entre arte pública, com pinturas nas paredes da cidade, exposições dentro de portas e a produção de edições artísticas originais.

A programação para este ano da galeria prossegue em abril com uma exposição coletiva de artistas que já estiveram em Lisboa, a convite da Underdogs, onde deixaram peças nas ruas, no âmbito do Programa de Arte Pública daquela plataforma cultural.

"From the World, Made in Lisbon", que estará patente entre 12 de abril e 18 de maio, reúne trabalhos de André Saraiva, Anthony Lister, Clemens Behr, Cyrcle, Ernest Zacharevic, Felipe Pantone, Finok, Okuda San Miguel, Olivier Kosta-Théfaine, PichiAvo, PixelPancho, Shepard Fairey e WK Interact.

Para 24 de maio está marcada a inauguração da primeira exposição em Portugal da dupla de irmãos iranianos, radicados nos Estados Unidos, Icy and Sot, que, "através dos seus murais, intervenções artísticas, vídeos e instalações, dão voz às suas perspetivas e preocupações sobre direitos humanos, capitalismo, justiça ecológica e questões sociais e políticas". A mostra poderá ser visitada até 22 de junho.

A exposição prevista para julho será anunciada mais tarde. Em agosto, como habitualmente, a galeria estará encerrada, reabrindo em setembro com uma exposição coletiva com curadoria do artista brasileiro Marcelo Cidade.

A mostra reunirá trabalhos de quatro artistas brasileiros -- Coxas, Kaur, Sosek e Thiago Nevs - e estará patente até 05 de outubro.

Para o final do ano estão previstas duas exposições de artistas portugueses, que já se apresentaram a solo na galeria, Wasted Rita (entre 18 de outubro e 16 de novembro) e Add Fuel (entre 22 de novembro e 22 de dezembro).

Todas as exposições são de entrada gratuita.

Em paralelo com a programação da galeria, "irá decorrer na cidade de Lisboa o Programa de Arte Pública, com um rol de artistas convidados a anunciar ao longo do ano".

A plataforma Underdogs tem ainda uma loja, na rua da Cintura do Porto de Lisboa, que também acolhe exposições, e começou em 2015 a organizar visitas guiadas de Arte Urbana em Lisboa.