Exposição de Joana Vasconcelos em Bilbau fecha com fado e 640 mil visitantes

Segundo o atelier de Joana Vasconcelos, a exposição individual "I`m Your Mirror" registou cerca de 640 mil visitantes desde que foi inaugurada em junho passado.

Apresentada como a primeira mostra individual de um artista português no Museu Guggenheim em Bilbau, "I`m your mirror" integra mais de trinta obras de Joana Vasconcelos, 14 das quais novas.

Entre as peças novas contou-se uma máscara veneziana com 2,5 toneladas, feita com 231 molduras de duplo espelho, e um anel solitário, de três toneladas, com 112 jantes de carro e 1.324 copos de cristal.

Destaque ainda para uma obra `site specific` (feita de propósito para o local), da série "Valquírias", com 30 metros de altura, 36 de largura e 45 de profundidade, colocada no átrio do museu.

Para Bilbau, Joana Vasconcelos levou também algumas das suas peças mais icónicas, como "A Noiva", um candelabro feito com tampões, "Marilyn", um par de sapatos de salto alto feito com panelas, e "Pop Galo", um gigantesco Galo de Barcelos em azulejo e luzes LED.

Em junho, quando inaugurou a exposição, Joana Vasconcelos disse à agência Lusa que expor no Guggenheim de Bilbau era "um momento muito importante" da carreira dela.

Na altura, a artista disse que estava a ser "preparada uma itinerância", nomeadamente em Serralves, no Porto, e em Roterdão, mas desde então não foi confirmada oficialmente.

Além de Bilbau, atualmente Joana Vasconcelos tem patente outra exposição individual no Museu de Arte Moderna e Contemporânea de Estrasburgo, em França, intitulada "I want to break free".

O concerto de Gisela João, no domingo, no encerramento de "I`m your mirror", já está esgotado.