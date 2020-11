Exposição de material queimado recorda incêndios de 2017

É um conjunto de peças de mobiliário do arquiteto Nuno Lacerda que estão para venda. Os fundos vão apoiar projetos que ajudem a uma melhor gestão da floresta portuguesa.No último mês esteve no espaço Coletivo 284 e vai ser apresentada, em dezembro, no espaço Urubu, em Coimbra. A mostra ao público pretende que a memória trágica daquele dia jamais caia no esquecimento.





Uma destas peças foi enviada ao ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, para lembrá-lo do que aconteceu e pedir melhores medidas para a floresta.

A Coleção Pyrus vai também ser exposta no Porto, no próximo ano, e já existem outros municípios interessados em acolher esta exposição itinerante.