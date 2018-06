Exposição de Paula Rego é finalista dos prémios South Bank Sky Arts

Lusa01 Jun, 2018, 22:33 | Cultura

A exposição "The Boy Who Loved the Sea and Other Stories" esteve no ano passado na galeria Jerwood, em Hastings, e incluía uma série de autorretratos inéditos de Paula Rego, produzidos após uma queda que feriu a testa da artista, e telas inspiradas num livro de Hélia Correia.

Abrangendo 28 anos da carreira de Rego, a exposição tinha ainda gravuras, desenhos, pastéis e pinturas das séries "A Relíquia", "O Último Rei de Portugal" e "O Primo Basílio", desenhos sobre uma depressão, vivida pela artista, que também estiveram expostos em Portugal, litografas de "Jane Eyre", "Peter Pan" e do ciclo "Nursery Rhymes", e alguns dos bonecos que faz em têxtil, para servirem de modelos para as suas pinturas.

Na mesma categoria de Artes Visuais são também finalistas Mat Collishaw, com a exposição "Thresholds", que teve lugar na Somerset House, e "Quack Quack", de Rose Wylie, que esteve na Serpentine Sackler Gallery.

Na categoria de Cinema são finalistas "Lady Macbeth", "Dunkirk" e "Paddington 2", enquanto que em televisão estão nomeados "Line of Duty", "The Crown" e "Howards End".

Os vencedores dos prémios South Bank Sky Arts Awards de 2018 serão anunciados durante uma cerimónia de gala, no dia 1 de julho.