Exposição de Paula Rego prolongada até 25 de novembro devido a elevada afluência

Lusa19 Set, 2018, 18:35 | Cultura

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais anunciou o prolongamento da mostra, inaugurada no dia 08 de maio e prevista terminar no dia 20 de setembro, até dia 25 de novembro, devido ao elevado número de visitantes, nacionais e internacionais, que já somam 15 mil.

Esta decisão coincide com a comemoração dos nove anos deste museu, "um dos mais emblemáticos do país e dos edifícios mais destacados da obra do arquiteto Eduardo Souto de Moura", inaugurado no dia 18 de setembro de 2009, sublinha a autarquia.

Para assinalar a efeméride, no próximo sábado, dia 22 de setembro, a Casa das Histórias Paula Rego estará "Em Festa", com "A Teoria dos Contrários".

Trata-se de um espetáculo de dança, de entrada gratuita, mas sujeito a inscrição, organizado pelo Serviço Cultural e Educativo da Fundação D. Luís I, alusivo às personagens em que Paula Rego se inspirou para criar os trabalhos de "Contos tradicionais e contos de fadas".

Durante a atuação, os bailarinos caracterizam-se, à medida que o espetáculo vai percorrendo as oito salas da mostra.

Os contos tradicionais e os contos de fadas inspiram a pintora Paula Rego desde 1974, ano em que começou a sua pesquisa sobre o universo literário dos contos populares portugueses.

Ganhou uma Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian e, desde então, nunca mais deixou de ilustrar histórias violentas e cruéis, reencontrando memórias de infância e o medo.

Trata-se de histórias que Paula Rego passou para a tela e para o papel, explorando as temáticas do encantamento, do amor, da sedução ou do terror, mas nas quais a artista introduz a voz das mulheres, dominante desde o início dos contos de fadas, desconstruindo modelos da sociedade.

Através desta mostra, Paula Rego apresenta-nos a sua versão dos contos de autores como os Irmãos Grimm ou Hans Christian Andersen.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, destaca que esta exposição reforça os acordos estabelecidos entre a autarquia e a Fundação D. Luis I com Paula Rego e família, para que as obras da artista se apresentem ao público através deste museu.

As obras expostas provêm de museus nacionais e internacionais, coleções de Paula Rego, família da artista e de particulares.