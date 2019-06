Exposição do Curtas Vila do Conde lembra 100 anos de "Gabinete do Dr. Caligari"

Lusa26 Jun, 2019, 16:04 | Cultura

A obra de 1919, do alemão Robert Wiene, é o ponto de partida de uma mostra que inclui "obras inéditas de Daniel Blaufuks, Eduardo Brito, Reiner Kohlberger e Jonathan Uliel Saldanha", criadas especificamente para a exposição, pode ler-se num comunicado do Curtas.

"`O Caso Caligari` propõe-se celebrar o filme através da criação artística contemporânea entre a imagem cinemática e o cinema expandido, refletindo, assim, sobre as visões cinemáticas que ainda se podem criar a partir de `O Gabinete do Dr. Caligari`", pode ler-se.

Blaufuks volta, ao fim de dez anos, 10 anos à programação da Solar, depois de "Viagens com a minha tia", trazendo "From Caligari to Jud Süss", um ensaio em vídeo em que combina o filme homenageado com "Jus Süss", uma obra de propaganda nazi de 1940.

A II Guerra Mundial e o nazismo são motivos recorrentes de reflexão de Daniel Blaufuks. Em 2014, inaugurou no Museu do Chiado, em Lisboa, a exposição "Toda a memória do mundo", que culmina um trabalho de investigação no campo de concentração nazi de Teresin, na República Checa, que também já estivera na base do projeto "Theresianstadt", distinguido com o Premio BES Photo.

Em 2002 também assinara "Sob Céus Estranhos", o seu primeiro documentário, uma crónica da passagem dos refugiados judeus por Lisboa, durante a II Guerra Mundial, entre os quais se incluía a sua família.

Por seu lado, Eduardo Brito mostra uma instalação de vídeo, "Curiosidades do Gabinete (cada história é sempre um `remake` de outra história", enquanto o `performer` e realizador alemão Reiner Kohlberger estará em Vila do Conde em dose dupla.

Na secção Stereo do Curtas, vai apresentar a performance "Brainbows", enquanto a exposição na Solar terá "DDDM", nos "limites da parafernália tecnológica, do vídeo e do som", enquanto Jonathan Uliel Saldanha mostra "Anoxia", uma obra "que trabalha com som e imagem vídeo em dupla projeção".

Em paralelo à exposição vai decorrer uma mesa redonda, com vários académicos, e uma sessão de `filme concerto`, com exibição da obra de Robert Wiene, acompanhada ao vivo da banda sonora de Tiago Cutileiro, que também se apresenta como intérprete, acompanhado da violoncelista Marta Navarro.

A 27.ª edição do Curtas Vila do Conde vai decorrer de 06 a 14 de julho, com mais de 250 filmes "de produção recente" nas várias categorias de competição e de apresentação.