Exposição em Lisboa sublinha potencial regenerador da arte da cestaria com 246 exemplares

"Um Cento de Cestos" foi baseada numa investigação recente sobre o passado das matérias-primas e técnicas de cestaria em Portugal, através de uma seleção de objetos adquiridos para o Museu de Arte Popular (MAP), nas décadas de 1940/1950, e para o Museu Nacional de Etnologia (MNE), nas décadas de 1960/1970.

"Esta mostra tem o intuito de pensar no que foi a cestaria em Portugal e dirigir o visitante para o presente, para a utilização crescente do plástico e de outros materiais sintéticos, quando podem ser usados materiais naturais e recicláveis", salientou o diretor do MNE/MAP, Paulo Costa, durante uma visita guiada para jornalistas, sobre a mensagem ecológica que a mostra pretende divulgar.

Com curadoria das arquitetas e investigadoras Astrid Suzano e Fatima Durkee, cofundadoras da associação Passa ao Futuro, a exposição percorre as várias salas do MAP com mais de duas centenas e meia de objetos diversos em cestaria, as suas origens, técnicas e materiais, desde os criados há mais de 80 anos, a objetos projetados pelo design atual, adaptados a novos usos, nomeadamente sinalética e mobiliário.

Paulo Costa salientou a importância desta mostra como a primeira que pretende retomar uma estratégia de apresentar, em conjunto, as coleções do MAP e do MNE, neste caso, na cestaria, que, globalmente, atinge cerca de 500 peças, respetivamente, 320 do primeiro e 171 do segundo museus.

Astrid Suzano e Fatima Durkee, da associação que reúne uma equipa de arquitetos, empreendedores sociais, designers e de curadoria de design a trabalhar em parceria com várias organizações em Portugal e no estrangeiro, desenvolveram este projeto em colaboração com o MNE/MAP durante três anos.

A investigação sobre a cestaria em Portugal foi feita a partir das coleções e de um levantamento de artesãos cesteiros no ativo, que cobrem todo o país, mas com pontos mais ativos no norte - Guarda, Cinfães e Penedono - e, no sul, em Loulé.

Questionada pela agência Lusa sobre a situação atual da cestaria, em Portugal, Astrid Suzano disse que, "no geral, é uma arte ancestral que está em risco de desaparecer", e, por essa razão, a associação tem procurado criar parcerias e pontes com várias entidades do país, no sentido de "reativar o interesse e unir esforços para a passagem do testemunho".

As investigadoras concluíram que os cesteiros são geralmente uma população envelhecida e que enfrenta várias dificuldades: o valor monetário do produto que fazem tem vindo a decrescer, há falta de interesse em aprender a técnica por parte das gerações mais jovens, há uma "concorrência feroz", principalmente vinda do estrangeiro, e um acesso limitado aos mercados.

No MAP, o percurso da exposição leva o visitante a conhecer múltiplas formas de aplicações da cestaria, desde os muitos cestos para guardar e transportar, fabricados em vários materiais - palma, vime, esparto, cana, folha de milho -, e técnicas diferentes, em objetos com uso prático e decorativo, ou como acessórios de moda e em atividades como a pesca.

As duas curadoras destacaram que a cestaria "é uma das tecnologias mais antigas da história da Humanidade, e é também extremamente sustentável, inserindo-se na perfeição no ciclo biológico", e, por isso, "merece receber uma nova vida".

A promessa dessa nova vida encontra-se na última sala da exposição, com os objetos criados em iniciativas organizadas pela associação - em tapetes, candeeiros, cadeiras ergonómicas, sinalética ou corrimãos - que apontam para um futuro "mais além do sustentável", que está na ordem do dia do apelo pela proteção do clima.

"A filosofia subjacente aqui é a do design regenerativo, ainda mais benéfica do que o design sustentável. O sustentável recicla e procura não piorar. O regenerativo tem o objetivo de melhorar cada vez mais", sublinham, acreditando que a cestaria tem esse potencial cuidador.

Esta exposição tem, para Paulo Costa, o significado especial de materializar uma estratégia de estudo, documentação e divulgação de coleções congéneres do MAP e do MNE, "a partir de uma abordagem integrada que evidencia a complementaridade entre essas coleções e as sinergias decorrentes da reunião das duas instituições numa única entidade museológica".

Além da seleção de 246 objetos das coleções de cestaria portuguesa do MAP e do MNE, a exposição integra igualmente documentação dos arquivos fotográfico, fílmico e de desenho fotográfico deste último, assim como nova documentação fotográfica e fílmica produzida em contexto de pesquisa de terreno junto dos cesteiros portugueses pelas curadoras, Astrid Suzano e Fatima Durkee, que, em conjunto com Ana Botas, do MNE/MAP, asseguraram a pesquisa que suporta a exposição.

A exposição "Um Cento de Cestos" tem inauguração na quinta-feira, às 18:00, abre ao público na sexta-feira e poderá ser visitada até setembro de 2022.