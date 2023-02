Exposição mostra Natália Correia em Madrid

A exposição tem como título "A Desordem Necessária" e curadoria de Ana Cristina Cachola, resultando de "um diálogo transfronteiriço entre duas coleções" - António Cachola, do Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e Helga de Alvear, da galeria de Madrid com o mesmo nome -, segundo a Embaixada de Portugal em Espanha, que organiza esta iniciativa.A mostra, que acontece no ano em que se assinala o centenário do nascimento de Natália Correia, estará na residência oficial do embaixador de Portugal e reúne 21 artistas contemporâneos portugueses e uma espanhola.A exposição insere-se na segunda edição da iniciativa "Artists Join the Embassy", organizada pela Embaixada de Portugal em Espanha como evento paralelo à feira de arte contemporânea ARCOmadrid, com o objetivo de promover artistas portugueses.