Exposição “Mulheres Saramaguianas” inaugurada em Lisboa

Blimunda, do “Memorial do Convento”, Gracinda Mau-Tempo, Joana Carda, de “A Jangada de Pedra”, Morte, de “As Intermitências da Morte”, Maria Sara, da “História do Cerco de Lisboa”, e a Mulher do médico, do “Ensaio sobre a Cegueira” e do “Ensaio sobre a Lucidez”, são as personagens abordadas por, respetivamente, José de Guimarães e Lídia Jorge, Miguel Januário e Dulce Maria Cardoso, Graça Morais e Ana Luísa Amaral, Manuel João Vieira e Djaimilia Pereira de Almeida, Ana Romãozinho e Adriana Lisboa, e Joana Villaverde e Ana Margarida Carvalho.Projeto conjunto do Centro Português de Serigrafia e da Fundação José Saramago, a exposição “Mulheres Saramaguianas” é inaugurada às 18h30, e insere-se nas comemorações do centenário do Nobel português da Literatura, que se assinala a 16 de novembro.