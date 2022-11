Exposição “Mulheres Saramaguianas” mostra-se em Bilbau

A exposição e o álbum com o mesmo nome foram criados para a celebração do centenário do nascimento de Saramago, que se assinala este mês, e chegam a Bilbau, no País Basco espanhol, através do Centro Português de Serigrafia (CPS) e por iniciativa da Embaixada de Portugal em Madrid.O álbum “Mulheres Saramaguianas” resultou de uma parceria entre a Fundação José Saramago e o CPS em que seis personagens do escritor deram origem a uma serigrafia e um texto de artistas e escritoras portuguesas.As serigrafias são de José de Guimarães, Graça Morais, Manuel João Vieira, Joana Villaverde, Miguel Januário e Ana Romãozinho, e os textos são assinados por Lídia Jorge, Ana Luísa Amaral, Djaimilia Pereira de Almeida, Ana Margarida de Carvalho, Dulce Maria Cardoso e Adriana Lisboa.