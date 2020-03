Exposição no MIEC, em Santo Tirso, usa arqueologia para questionar quotidiano

Em declarações à Lusa, a escultora portuguesa descreveu a parceria nascida em contexto académico e que transformou um convite para uma exposição individual numa "mostra transdisciplinar" que reúne escultura, design e arqueologia.

"Tudo partiu de um convite do MIEC para uma exposição individual que surgiu quando estava a iniciar um projeto de investigação de pós-doutoramento no tema Arte e Arqueologia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa sendo o Doug Bailey uma das pessoas com quem discutia esse projeto", disse Sara Navarro.

A exposição é composta por "três grandes instalações sendo a primeira ocupada com uma projeção de imagens e vídeos do trabalho de antropologia de Doug Bailey, a segunda versa na íntegra uma peça, com vários elementos associados, de Sara Navarro, enquanto na terceira estarão 18 peças de artistas oriundos do Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Finlândia, Suécia, Alemanha e Portugal", refere o guia da exposição.

"As três instalações estão ligadas por um tema comum que propõe outras coisas que podem ser feitas com objetos arqueológicos que não seja recuperar o passado, ou seja, de que forma podemos usar os objetos arqueológicos para questionar temas do nosso quotidiano", afirmou a escultora.

Explicando tratar-se de "uma exposição composta por criadores das artes plásticas e da arqueologia", o número de participantes "atingiu as três dezenas", acrescentou sobre a mostra "Creative (un)makings: disruptions in art/archaeology", que vai estar patente no MIEC até 14 de junho.

Em complemento à exposição vai decorrer, no sábado, uma conferência internacional que pretende explorar o potencial entre a arte e a arqueologia, com um painel de oradores que para além de Doug Bailey inclui artistas da Finlândia, Suécia, Alemanha e Israel", refere a nota de imprensa da Câmara de Santo Tirso.