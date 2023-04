Exposição permanente do Museu Nacional de Soares do Reis reabre hoje

A direção do museu procurou estabelecer uma nova narrativa sobre a coleção, valorizando não apenas o património, mas também a história de 190 anos da instituição.Ao todo ficam expostas, a partir de hoje, 1.133 peças, 230 das quais foram alvo de restauro. Algumas obras do século XIII, como a escultura de Cristo crucificado, que não eram vistas há cerca de 30 anos, regressam agora ao contacto com o público. Há também obras dos pintores Vieira Portuense e Domingos Sequeira, e um busto do poeta Luís Vaz de Camões e um álbum de viagem e anotações, de António Soares dos Reis.Primeiro museu público de arte do país, o Museu Nacional de Soares dos Reis foi fundado como Museu Portuense de Pinturas e Estampas, em 1833, tendo adquirido o estatuto de nacional em 1932.