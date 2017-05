Exposição que mostra a &etc antes de ser a editora &etc encerra quarta-feira em Lisboa

Lusa 30 Mai, 2017, 17:57 | Cultura

"&etc. Prolegómenos para uma editora", a exposição, é comissariada pelo escritor, editor e livreiro Paulo da Costa Domingos, e acompanha todo o percurso do periódico, desde a sua forma inicial (1967-1971), como suplemento literário do Jornal do Fundão, até ao seu aparecimento como revista cultural autónoma (1973-1974), que daria lugar à editora &etc (1974-2016), sempre sob a direção de Vítor Silva Tavares, que morreu em Lisboa, em setembro de 2015.

Patente no Mezzanine da Biblioteca Nacional, a exposição reúne todos os exemplares da &etc, enquanto periódico, fotografias e objetos da época, associados à editora e ao seu criador, e deixa perceber o peso dos anos da ditadura, a sua decadência e a importância do pensamento, do humor, do inconformismo e da capacidade de perceber e assimilar novas tendências, na ação de resistência.

A &etc "emerge na pulsão de um novo tempo, em que se alargam horizontes e em que se desconstrói a cultura longamente vigente", mas onde, mesmo assim, "nunca deixou de estar nas margens: controversa, criativa, crítica, eclética, inovadora, libertária, rebelde, subversiva, vanguardista e, sobretudo, não alinhada", escreve a diretora da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Maria Inês Cordeiro, no catálogo da mostra.

O suplemento do Jornal do Fundão surgiu em vésperas do maio de 1968, quando nos Estados Unidos se mantinha acesa a luta anti-segregacionista e a contestação à Guerra do Vietname atingia o auge, quando a Guerra Colonial, em Portugal, entrava no sexto ano e já se encontrava alargada às frentes de Moçambique e da Guiné-Bissau, depois da eclosão em Angola, em 1961 -- uma realidade conhecida por Silva Tavares.

Trabalhou no jornal O Intransigente, de Benguela, depois de partir de Lisboa, onde passou pela Casa da Comédia, vizinha à Madragoa natal, e onde conviveu com José de Almada Negreiros. Privou com José Cardoso Pires, Mário Cesariny, Luiz Pacheco e conheceu, desde cedo, a vigilância da polícia política do regime.

No regresso de Angola, foi responsável editorial da Ulisseia, nos anos de 1964 a 1967 (com a jornalista Edite Soeiro, que aparece numa das fotografias da exposição), e editor do suplemento literário do Diário de Lisboa.

Concebeu a &etc como encarte do Jornal do Fundão, sem tempo de vida definido, mas o projeto acabou por se firmar por si mesmo pelo "cariz libertário" patente desde o início, e pelo caráter "experimental, no sentido em que ali se ensaiaram algumas das regras básicas no jogo de iludir a censura", como recorda o comissário da mostra, na apresentação.

Era um jogo entre texto e ilustração, que, pela primeira vez, denunciava as áreas dos textos censurados, como as mãos de tesoura, que se espalham pelo terceiro número, de abril de 1967, ou por títulos como "Carta ao meu amigo Franz Kafka sobre coisas graves aqui sucedidas, que têm a ver com a reputação dele, seguida de resposta &etc", de um texto do escritor, dramaturgo, tradutor e crítico de teatro Manuel João Gomes, em janeiro de 1971.

Quer como suplemento, quer como revista -- que no início de 1974 assumiu a designação "&etc, folheca cultural q.b." -- a publicação de Vítor Silva Tavares conseguiu reunir colaboradores tão distintos entre si como o neorrealista Alves Redol e o contestatário Luiz Pacheco, o consagrado Hernâni Cidade e o jovem ensaísta Eduardo Prado Coelho, os escritores Herberto Helder, Luiza Neto Jorge, António Gedeão, Liberto Cruz, Maria Teresa Horta, José Cardoso Pires, Vergílio Ferreira e Eugénio de Andrade.

Os colaboradores, sempre voluntários, estendiam-se ao teatro (Joaquim Benite, Jorge Silva Melo), às artes (João Vieira, Eduardo Batarda), aos novos nomes do cinema (João César Monteiro), aos novos autores multidisciplinares, do surrealismo, como Pedro Oom, Alexandre O`Neill ou António José Forte, à escrita concreta de E.M. de Melo e Castro, às expressões pessoais de Ana Hatherly, Maria Alberta Menéres, Ernesto Sampaio, Alberto Pimenta ou Eduardo Guerra Carneiro, muitos dos autores que, mais tarde, fariam igualmente o catálogo da editora, livre, mas sempre em contramão, como escreve a diretora da BNP.

A exposição é acompanhada da projeção do filme "Vitor Silva Tavares -- certos curtos sinais", de Diogo Vaz Pinto, Hugo Magro e Paulo Tavares, na sala Multimédia da BNP, às 12:00 e às 16:00.

O catálogo da mostra é publicado pela Letra Livre, herdeira do acervo -- e da atitude - da editora &etc, dissolvida após a morte de Vitor Silva Tavares, em 2015.