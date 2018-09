Exposição reúne obras de 54 artistas dos países de língua portuguesa

Lusa17 Set, 2018, 14:02 | Cultura

A exposição, intitulada "Frente. Verso. Inverso -- Arte Contemporânea dos Países de Língua Portuguesa nas Coleções em Portugal", tem curadoria de Adelaide Ginga, conservadora do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

Com inauguração prevista para as 18h30, a exposição será a primeira "em que, no mesmo espaço, se apresentam obras de invulgar valia de museus e colecionadores portugueses", segundo a organização.

Abraão Vicente, Alberto Chissano, Ângela Ferreira, Ângelo de Sousa, António Ole, Bertina Lopes, Caetano Dias, Celestino Mudaulane, Délio Jasse, Eduardo Malé, Fernando Lucano, Gonçalo Mabunda, Eugénia Mussa, Angel Ihosvanny Cisneros, José Cabral, José Maçãs de Carvalho, Kiluandi Kia Henda, Leda Katunda são alguns dos artistas que participam.

Também estão representados, entre outros, Malangatana, Mário Macilau, Manuela Jardim, Mauro Pinto, Paulo Jazz, Pedro Paixão, Ricardo Angélico, Rita GT, Rolando Sá Nogueira, Shikani, Thó Simões, Toy Boy (Adalberto Ferreira), Vik Muniz, Xanana Gusmão e Yonamine.

As obras são provenientes, entre outras, das seguintes coleções: Associação de Coleções The Berardo Collection, Centro de Arte Manuel de Brito, Coleção Caixa Geral de Depósitos, Coleção Figueiredo Ribeiro - Quartel da Arte Contemporânea de Abrantes, Coleção Lusofonias Casa da Liberdade - Mário Cesariny, Coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado.

As obras patentes têm ainda origem na coleção privada Carlos Gomes, na Coleção de Fotografia Contemporânea do Novo Banco, na Fundação Carmona e Costa, na Fundação Oriente e na Fundação PLMJ (de A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e Associados - Sociedade de Advogados).

"Frente. Verso. Inverso - Arte Contemporânea dos Países de Língua Portuguesa nas Coleções em Portugal" fica patente na galeria de UCCLA, na avenida da Índia, em Lisboa, até 13 de novembro.