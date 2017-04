Exposição sobre descolonização com obras de Ângela Ferreira e Pedro Barateiro

Lusa 26 Abr, 2017, 12:45 | Cultura

Organizado pela associação Maumaus, dedicada à arte contemporânea, a exposição intitula-se "AAH Room", tem curadoria de Sarat Maharaj, e é inaugurada às 16:00, ficando patente até 04 de junho.

De acordo com a organização, a ideia para o projeto "AAH Room" partiu do curador e historiador de arte Sarat Maharaj, inspirando-se no modelo da própria sala de aulas quando estudava História da Arte numa universidade destinada a "negros de origem indiana" no regime do apartheid, em Salisbury Island, África do Sul, durante os anos de 1960.

Na época, "a sala revelava-se como um espaço híbrido, exibindo uma pirâmide evolutiva de artefactos, obras de arte e culturas que minava a insistência numa clara separação imposta pelo governo do apartheid", segundo o texto descritivo da exposição.

Depois de uma primeira apresentação de "AAH Room", na Academia de Arte de Malmö, na Suécia, o curador desenvolveu uma nova versão para Lisboa, exibindo obras de arte de Pedro Barateiro, Harun Farocki, Ângela Ferreira, Renée Green, Allan Sekula e Heimo Zobernig, juntamente com artefactos e material documental de diferentes origens.

Todos os objetos equipam a sala de aula de História da Arte de Sarat Maharaj, para, metaforicamente, a recriar no espaço Lumiar Cité, transformando uma sala do passado num contexto contemporâneo.

Entre as questões levantadas pela exposição, para convidar o visitante a pensar, está: "Como lidar com uma descolonização do conhecimento numa sociedade de amplo conhecimento, num mundo enciclopédico?".