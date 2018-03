Exposição sobre vida e obra de Saramago em São Paulo a partir de terça-feira

Lusa05 Mar, 2018, 18:00 | Cultura

A mostra "Saramago -- os pontos e a vista" estará patente até dia 03 junho, no Farol Santander, na cidade brasileira de São Paulo, anunciou a Fundação José Saramago (FJS).

A exposição aborda a vida, a produção literária e o pensamento do Prémio Nobel de Literatura, através de um "vasto material audiovisual" e de alguns objetos pessoais do escritor, como o computador com o qual escreveu "Ensaio sobre a Cegueira", romance que foi adaptado ao cinema pelo realizador brasileiro Fernando Meirelles.

Entre outras peças que o visitante poderá ver, inclui-se a cama dos seus avós, que viajou da sua terra natal, Azinhaga, e sobre a qual José Saramago falou, no discurso de aceitação do Prémio Nobel de Literatura em 1998: "No Inverno, quando o frio da noite apertava ao ponto de a água dos cântaros gelar dentro da casa, iam buscar às pocilgas os bácoros mais débeis e levavam-nos para a sua cama".

A curadoria da exposição, que conta com o apoio da FJS, é de Marcello Dantas, ex-diretor artístico do Museu da Língua Portuguesa, e a produção dos vídeos que a compõem é de responsabilidade de Miguel Gonçalves Mendes, realizador do filme "José e Pilar".

O tema da exposição inspira-se numa frase do escritor, retirada de "O conto da ilha desconhecida", na qual afirma que "é necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não sairmos de nós...".

Segundo Marcello Dantas, a proposta para a exposição baseia-se "no uso inédito de um rico acervo de materiais audiovisuais, criando uma vivência singular do ponto de vista de José Saramago em primeira pessoa".

A exposição tem por objetivo olhar para as diferentes dimensões de Saramago, "ampliando a compreensão que o público brasileiro tem sobre o autor português, um dos maiores legados da literatura contemporânea", acrescenta o curador.

Marcello Dantas salienta que a aproximação ao universo de Saramago permite compreender que as suas opiniões nascem de uma "reflexão profunda sobre as condições humanas e as relações de poder", o que justifica as "opiniões polémicas" por que é popularmente conhecido.

"É a força que carrega como cidadão, que permeia sua criação literária com um interesse genuíno pelo mundo e pelo ser humano", acrescenta, lembrando que, antes de se tornar escritor, José Saramago exerceu diversas atividades que lhe permitiram experimentar a vida a partir de diferentes pontos de vista.

A exposição é de entrada livre e pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 09:00 às 19:00.