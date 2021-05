Exposições, concertos, arraial e cinema marcam programa do 10 de junho em Macau

Este ano, o programa "vai desenrolar-se entre os dias 03 e 27 de junho", com as "atividades possíveis ainda neste contexto mundial de pandemia" da covid-19, com "limitações de viagem e de congregação em público", afirmou o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves.

"Estamos convencidos que este será um programa multifacetado e equilibrado no contexto da pandemia que ainda vivemos e portanto seremos obrigados a cumprir todas as orientações emanadas pelos Serviços de Saúde" do território, sublinhou.

Em conferência de imprensa, o responsável destacou "no domínio das letras, um serão literário, com declamação de alguns textos e também o lançamento de livros do Instituto Politécnico de Macau", nos dias 11 e 15 de junho, respetivamente.

No dia 10 de junho, além das cerimónias oficiais do hastear da bandeira, da romagem à gruta de Camões e da receção na residência do cônsul, onde vai estar presente o chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, o destaque vai para um concerto tributo ao fadista português Carlos do Carmo.

"Decidimos este ano fazer uma homenagem", num espetáculo da banda da Casa de Portugal em Macau (CPM) e que vai recriar as canções interpretadas por Carlos do Carmo, disse. O concerto vai decorrer na Casa Garden da Fundação Oriente no território.

Além de mostras de azulejaria e de joalharia, o trabalho da artista Ana Jacinto Nunes estará patente, entre 11 e 27 de junho, na exposição de pintura "Notícias da Floresta", patente no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre China e Países de Língua Portuguesa.

Um outro concerto vai realizar-se durante o arraial de Santo António, no dia 12, na Casa Garden, onde estarão patentes peças de professores e alunos dos vários ateliês da Escola de Artes e Ofícios da CPM,.

O cinema voltará a marcar presença no "Junho, mês de Portugal na RAEM" [Região Administrativa Especial de Macau] com o festival de curtas New York Portuguese Short Film Festival, nos dias 17 e 18, e a par do qual serão exibidas curtas dos países de língua portuguesa.

Nos dias 25 e 26, destaque para o "Experimenta Portugal" de harmonização de vinhos com pratos portugueses e, em paralelo, a realização de duas masterclass de vinhos.

A comissão organizadora integra o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), o Instituto Português do Oriente (IPOR), a Fundação Oriente e a Casa de Portugal em Macau, com o patrocínio do Banco Nacional Ultramarino (BNU) e da Sociedade de Jogos de Macau (SJM).