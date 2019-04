Exposições de "obras" não autorizadas por Banksy passam por Lisboa

Reuters

As obras são originais cedidos por colecionadores privados. No entanto, a mostra tem um lado polémico, já que não é autorizada pelo próprio artista. Já que o autor considera que este género de arte pertence à rua, e não a museus ou galerias.



Esta exposição já passou por Moscovo, São Petersburgo e Madrid, onde, na capital espanhola, foi visitada por mais de 600 mil pessoas.



As obras podem ser contempladas de 14 de Junho até 27 de Outubro.