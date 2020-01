Extensão a Macau do Festival DocLisboa arranca na terça-feira

Até 11 de janeiro vão ser exibidas nove obras de realizadores portugueses, apresentadas no 16.ª edição do Festival Internacional de Cinema DocLisboa 2018, indicou em comunicado o IPOR.

Além destas nove obras de cinema documental, serão também apresentadas duas produções locais, "uma no âmbito da colaboração com a Creative Macau e uma outra sobre os 20 anos de Macau após a transição" da administração do território de Portugal para a China, em 20 de dezembro de 1999, referiu.

Os filmes de Amaranta Cesar, André Guimar, Leonor Teles, Gonçalo Magalhães, Carlos Miranda, Manuel Botelho, Melanie Pereira, Mariana Santana, e da realizadora de Macau Lam Kin-Kuan, vencedora dos prémios Melhor Realizador, Melhor Filme Local e Melhor filme da competição Identidade Cultural de Macau do Sound & Image Chalenge de 2018, vão marcar esta edição que pretende colocar "em diálogo expressões artísticas oriundas" de Portugal e Macau.

Laura Marques, realizadora de "Vacas e Rainhas", distinguido com uma menção honrosa do júri da competição portuguesa do Doc Lisboa e com o prémio da Fundação Inatel para melhor filme de temática associada a práticas e tradições culturais e ao património imaterial da humanidade, vai estar em Macau para uma conversa com o público, após a exibição do filme, adiantou o IPOR.

A mostra termina, no sábado, com "Vádio", de Stefan Lechner, vencedor do Prémio do Jornal Público para Melhor Filme Português da edição do Doclisboa`18.

As sessões, com entrada livre, têm início às 19:00, no auditório Dr. Stanley Ho, do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. No sábado, dia 11, são feitas duas sessões, com início às 17:00 e às 19:00.