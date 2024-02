Faculdade Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova reflete sobre cinema e o ensino de cinema em Portugal

O encerramento do simpósio é marcado pela projeção do filme "Mapa Esquisito" de Jorge Vaz Gomes, o filme vencedor da 1.ª edição do CINENOVA em 2019, na categoria de Melhor Filme Português.



O simpósio é, também, um momento que antecipa a edição de 2024 do CINENOVA, que vai decorrer de 15 a 24 de fevereiro na NOVA FCSH e na Cinemateca.



Pedro Florêncio, um dos organizadores do simpósio e professor do departamento de Ciências da Comunicação, antecipa que o filme "Soldado Nobre", também, de Jorge Vaz Gomes, será a abertura do CINENOVA, o festival de cinema universitário.



Explica à jornalista Margarida Vaz que o simpósio pretende ser um espaço de reflexão sobre o que é produzir cinema em âmbito universitário.