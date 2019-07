Fadista Amália Rodrigues faria 99 anos

Os registos atribuem-lhe o dia 23 de julho como data oficial de nascimento, mas Amália comemorava por duas vezes o aniversário por achar ter nascido no primeiro dia do mês.



Amália Rodrigues completaria esta terça-feira 99 anos e a efeméride serviu de pretexto para o anúncio do programa dos 100 anos do nascimento da fadista.