Família de Ihor Homeniuk já recebeu carta do Governo português

A familia do ucraniano que morreu no aeroporto já recebeu a carta do ministro Eduardo Cabrita. A embaixadora da Ucrânia em Lisboa confirmou à RTP que os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna entraram em contacto com a embaixada logo em março e abril.