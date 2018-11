Partilhar o artigo Fanatismo religioso na peça "O mártir" em estreia sexta-feira no Teatro Joaquim Benite Imprimir o artigo Fanatismo religioso na peça "O mártir" em estreia sexta-feira no Teatro Joaquim Benite Enviar por email o artigo Fanatismo religioso na peça "O mártir" em estreia sexta-feira no Teatro Joaquim Benite Aumentar a fonte do artigo Fanatismo religioso na peça "O mártir" em estreia sexta-feira no Teatro Joaquim Benite Diminuir a fonte do artigo Fanatismo religioso na peça "O mártir" em estreia sexta-feira no Teatro Joaquim Benite Ouvir o artigo Fanatismo religioso na peça "O mártir" em estreia sexta-feira no Teatro Joaquim Benite

Tópicos:

Benite, CTA Rodrigo, Cal Walter Tânia Guerreiro, Deutsches Theater Berlim, Munique, Schaubühne,