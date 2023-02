Esta é a 43.ª edição do Fantasporto - Festival Internacional de Cinema do Porto, que contará com “86 antestreias absolutas”, um foco no cinema japonês, uma retrospetiva de cinema filipino, várias obras portuguesas em competição, entre curtas-metragens e a longa "S.Ó.S" de Tiago Santos.A sessão de encerramento do Fantasporto acontecerá a 4 de março, com o filme “Once upon a time in the future: 2121”, primeira obra da realizadora turca Serpil Altin.