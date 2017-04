Fat Joe, Deejay Telio, Deedz B e djs SlimCutz e Big completam cartaz Summer Fest

Lusa 20 Abr, 2017, 13:07 | Cultura

O rapper norte-americano Fat Joe, autor de "all the way up", e o português dj Big, uma das principais referências do hip hop nacional, juntam-se ao cartaz do dia 30.

Para 01 de julho, a organização do Summer Fest anunciou o português dj SlimCutz e o angolano Deejay Telio, uma das principais revelações do hip hop em língua portuguesa, que vai aparecer ao lado de Deedz B.

General D e Tribruto juntam-se ao projeto d` "A História do Hip Hop Tuga", em que, no dia 30, vão subir ao palco 18 nomes ligados ao hip hop português: Ace e Presto, Allen Halloween, Bispo, Black Company, Capicua, Chullage, Dealema, Dengaz, Dillaz, General D, GROGNation, Holly Hood, NBC, NGA, Sam The Kid, Sir Scratch, Tekilla, Tribruto e Nel Assassin.

Luís Montez, da organização, e Vasco Ferreira, o DJ Sensi que teve a ideia de juntar três gerações de hip-hop nacional, disseram aos jornalistas que o concerto do projeto "A História do Hip Hop Tuga" pretende, durante hora e meia, "homenagear o hip-hop nacional contanto a sua história".

"O hip-hop é quase o pop de hoje em dia, é a música que mais se ouve, por isso a importância de contar a história", sublinhou Vasco Ferreira.

"É um concerto especial em que faço parte de um conjunto de rappers que fazem parte do hip-hop português com músicas que marcaram a história. Como fã adoraria ver o concerto e fazer parte dele e entrar em palco é uma alegria", disse Capicua.

O cartaz do dia 30 completa-se com Digital Farm Animals, o DJ e produtor inglês Nicholas Gale, nome emergente da música eletrónica, ainda no palco principal. No palco secundário, é a vez de DJ Dadda, Insch e Fugly.

Dia 01 de julho é a vez de Sean Paul, o rapper jamaicano que vem apresentar o seu sétimo álbum em Portugal, onde esteve pela última vez em 2011.

Sobem também ao palco o português Valas, que em 2016 lançou o seu primeiro álbum "Raízes de Pedra", cujo primeiro `single` se intitula "As coisas", com milhões de visualizações no canal de Youtube, e Post Malone.

O norte-americano lançou, em 2015, na plataforma digital Soundcloud, a música "White iverson", que alcançou mais de 250 milhões de visualizações, e em dezembro de 2016 o seu primeiro álbum, "Stoney", onde estão incluídas músicas como "Go flex", "Too young" e "Congratulations".

Pelo palco secundário vão passar ainda DJ Sensi, The Zanibal Aliens e The Sunflowers.

O festival espera este ano 30 mil espetadores nos dois dias, depois dos 25 mil da edição de 2016.

Para 2017, a organização baixou para 38 euros (com campismo) o passe para os dois dias do festival e associou-o ao festival Sudoeste.