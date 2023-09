Fatela Sónica reúne em aldeia do Fundão artistas centrados na cultura punk

Um dos mentores da Fatela Sónica é o vocalista da banda punk Mata-Ratos, Miguel Newton, que se mudou para a aldeia, localizada a cerca de oito quilómetros do Fundão.

Miguel Newton considerou "fazer todo o sentido o desafio de fazer um evento de música de cariz extremamente urbano num meio rural com pouco mais de 200 habitantes".

No encontro vão estar nove bandas portuguesas e seis espanholas: uma da Galiza, os Inn Oppiah!, uma da Catalunha, os Brux, e cinco do País Basco, a região convidada, os Kaleko Urdangak, Labana, Blessure, Sindy Berbenas e os Agressive Combat.

"A música e os grupos punks do País Basco marcam a história da subcultura punk, dada a sua combatividade e caráter contestatário num cenário político e social extremamente complicado", sublinhou, em declarações à agência Lusa, Miguel Newton.

Para o músico, que passou a residir numa região a que não tinha qualquer ligação familiar, e que se mudou para a Fatela uma semana após ter passado à situação de pré-reforma, a promoção deste tipo de iniciativas é também uma forma de mostrar que "a interioridade é uma barreira mental que pode ser desafiada e ultrapassada".

No evento, em que sobem ao palco os portugueses Mata-Ratos, Patrulha do Purgatório, Pussy Lickers, Dirt Void, Veneno Califórnia, Jerónimo & Os Abruptos, Facção Opposta e Os Fatelas -- Grupo de Bombos e 3 Engineers, e em que são esperadas diariamente cerca de 500 pessoas, o público vai encontrar "um ambiente ímpar".

"Podem esperar bandas honestas e interventivas, diversidade nas propostas musicais e artísticas", acentuou o dinamizador do evento.

"Em termos musicais, apesar de as bandas punk terem um peso significativo na Fatela Sónica, procuramos alguma diversidade e um cartaz interessante que não se limite a esse estilo musical", acrescentou Miguel Newton, à Lusa.

O vocalista dos Mata-Ratos afirmou que o Fatela Sónica não se assume como um festival por associar a designação a "algo frio, despersonalizado".

"Como combatemos a massificação dos consumos na cultura, rejeitamos a designação e optamos por ser e fazer diferente. O ambiente que se vive na Fatela Sónica, que tem múltiplos componentes que não apenas o musical, marca pela boa disposição e salutar convívio entre visitantes e a população local", explicou Miguel Newton.

O histórico da música punk portuguesa descreveu o evento como "um ajuntamento de almas intrépidas, combativas e desalinhadas" em que, além da música e de quatro exposições, estão também previstas uma mostra gastronómica e a recolha de alimentos e donativos para a associação Animais de Ninguém, de Castelo Branco.

A Fatela Sónica é organizada pela associação sem fins lucrativos Vozes do Côa, "constituída sobretudo por músicos de bandas de punk e hardcore da Beira Interior", com o apoio da Câmara do Fundão e da Junta de Freguesia da Fatela.