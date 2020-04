Federações europeias de cinema e audiovisual juntam-se num apelo comum

"Esta crise obrigou toda a área de produção de filmes e televisão a uma paragem forçada em todo o mundo. Milhares de empresas sofrem o impacto desta crise e milhões de trabalhadores que operam à frente e atrás das câmaras já perderam ou estão em risco de perder os seus empregos", referem os signatários em comunicado.

O apelo, já lançado por várias associações e entidades a nível individual, é agora reforçado numa posição comum em defesa dos direitos dos trabalhadores e empresas envolvidas no setor: "Um acesso fácil e rápido a apoio financeiro excecional, para cobrir os custos fixos das próximas semanas e meses".

Pedem ainda "concessão de subsídios diretos para ajudar a cobrir os custos fixos imediatos, incluindo de empregos" e que todos os trabalhadores, incluindo independentes e `freelancers`, sejam abrangidos "pelos pacotes de ajuda económica e social".

Entre as entidades que assinam esta posição comum estão a Confederação Europeia de Produção Independente, a Federação Internacional de Atores e a Federação de Realizadores Europeus de Cinema.

Assinam ainda a federação Animation in Europe, a associação Eurocinema, a federação internacional de produtores de cinema, a Federação de Argumentistas na Europa e a união de sindicatos das Artes, Media e Entretenimento.

O documento foi também divulgado pela Associação de Produtores Independentes de Televisão (APIT), que faz parte da direção da Confederação Europeia de Produção Independente (CEPI).

Em Portugal, o setor cultural está também paralisado por via das medidas restritivas e da declaração do estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia da doença covid-19, o que levou, no caso do cinema e do audiovisual, ao adiamento ou cancelamento de várias produções já em curso.

A APIT já defendeu a criação de uma linha de crédito específica para o setor audiovisual, como "fundo maneio, tesouraria e investimento no regresso à normalidade", e um `lay off` simplificado, que possa ser aplicado "aos trabalhadores que sejam afetados pela paragem parcial da atividade da empresa".

O Instituto do Cinema e Audiovisual também anunciou "medidas excecionais" nos concursos de apoio financeiro, entre as quais a possibilidade de os filmes apoiados terem uma primeira exibição em televisão ou em plataformas de `streaming`.

Foram ainda agilizados procedimentos no acesso aos concursos de apoio, sem que haja qualquer alteração aos montantes de apoio financeiro já definidos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.

O continente europeu, com cerca de 560 mil infetados e perto de 39 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes e 9.886 casos de infeções confirmadas.

Portugal mantém-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado, na quinta-feira na Assembleia da República.