Feira do Livro de Lisboa abre hoje portas

O Parque Eduardo Sétimo volta a ser o local de afluência para leitores, escritores e editores.Quanto às regras sanitárias, quem quiser visitar a Feira do Livro não precisa de realizar teste à Covid-19, nem apresentar o certificado digital da Covid-19.O vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral, diz à A1 que vão ser respeitadas as restantes regras, determinadas pela Direção Geral da Saúde.A APEL organiza esta Feira do Livro, em conjunto com a Câmara de Lisboa e Pedro Sobral diz que, este ano, as expectativas são mais elevadas do que em 2020.A lotação deste ano aumentou 70 por cento em comparação com o ano passado e um total de 5500 pessoas podem estar no recinto em simultâneo.O espaço é ao ar livre e todos os stands são abertos.