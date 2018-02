Feira do Livro de Lisboa realiza-se entre 25 de maio e 13 de junho

Lusa06 Fev, 2018, 19:48 | Cultura

Segundo a informação disponível na página da Internet da APEL, as inscrições para os participantes estão abertas desde o dia 25 de janeiro e terminam a 15 de fevereiro, devendo ser efetuadas exclusivamente `online`.

Este ano foram introduzidas algumas modificações, nomeadamente no horário de funcionamento da feira, adianta a APEL, organizadora do certame, sem especificar as alterações.

No ano passado, a Feira do Livro de Lisboa bateu o recorde de participantes, de pavilhões, e de visitantes, tendo este crescimento representado um aumento da zona do parque ocupada.

Em 2017, a Feira do Livro de Lisboa contou com dez novos participantes, somando um total de 122, e um número recorde de 286 pavilhões (mais oito do que no ano anterior).