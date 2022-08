Feira do Livro do Porto abre com Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República visita hoje a Feira do Livro do Porto. A Avenida das Tílias, nos Jardins do Palácio de Cristal, volta a acolher editores, livreiros e alfarrabistas de todo o país. As portas abrem a partir do meio-dia. Até lá, arrumam-se os expositores.