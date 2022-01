Feira do Livro do Porto homenageia autora Ana Luísa Amaral na edição deste ano

"Ana Luísa Amaral é a autora celebrada na edição de 2022 da Feira do Livro do Porto, que já tem data marcada: de 26 de agosto a 11 de setembro. O festival literário vai decorrer, como habitual, nos Jardins do Palácio de Cristal", pode ler-se num comunicado hoje enviado pela autarquia portuense.

A autora nascida em abril de 1956 em Lisboa e residente em Leça da Palmeira (Matosinhos) desde criança é apresentada pela Câmara do Porto como uma "portuense de adoção" e "uma das mais notáveis poetas, tradutoras e académicas portuguesas".

"Notabiliza-se, também, como escritora para o público infantojuvenil, além de prosseguir uma atividade intensa e comprometida com o estudo da obra de mulheres escritoras", pode ler-se no comunicado.

A autarquia presidida por Rui Moreira assinala que o feminismo de Ana Luísa Amaral é "ilustrado, amoroso e visionário", comprovando-se "não só na preponderância que as figuras femininas, as suas vozes e mundividências milenariamente silenciadas têm na sua poesia, mas, do mesmo modo, no seu percurso académico e como tradutora".

"Para além de um doutoramento sobre a poesia de Emily Dickinson, as suas áreas de investigação são Poéticas Comparadas, Estudos Feministas e Estudos Queer", recorda o comunicado.

A Câmara do Porto lembra também que Ana Luísa Amaral foi professora associada da Faculdade de Letras local e "integra como membro sénior o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa, o qual dirigiu por mais de uma década".

A autora homenageada na edição deste ano foi ainda "responsável pelos projetos Novas Cartas Portuguesas 40 Anos Depois (Dom Quixote, 2014) e New Portuguese Letters to the World (Peter Lang, 2015)", contando atualmente com um programa na Antena 2 chamado `O Som que os Versos Fazem ao Abrir`.

Ana Luísa Amaral tem dezenas de títulos de poesia publicados, desde "Minha Senhora de Quê" (1990), além de já ter escrito teatro, ficção e vários livros para a infância.

A sua obra encontra-se traduzida e publicada em várias línguas e países, tendo obtido numerosas distinções, como o Prémio Literário Correntes d`Escritas, o Premio Letterario Poesia Giuseppe Acerbi e o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores.

No ano passado, Ana Luísa Amaral foi galardoada com o prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, em Salamanca (Espanha), recebeu o Prémio Vergílio Ferreira, de carreira, da Universidade de Évora, e foi também homenageada na Festa da Poesia de Matosinhos, concelho vizinho do Porto no qual reside.

"Ana Luísa Amaral junta-se, assim, a um leque de autores homenageados no festival literário tais como Vasco Graça Moura, Agustina Bessa-Luís, Mário Cláudio, Sophia de Mello Breyner Andresen, Leonor de Almeida (entre outros), com a atribuição de uma tília nos Jardins do Palácio de Cristal", recorda a Câmara do Porto.

Em 2021, o autor homenageado pelo certame portuense foi Júlio Dinis (1839-1871), e o evento teve como mote "herborizar".