Feira do Livro do Porto regressa entre 27 de agosto e 12 de setembro

Numa convocatória para a apresentação da iniciativa "Warm Up", nome atribuído ao ciclo de seis fins de semana de programação musical, o município avança que o evento preliminar vai decorrer entre 16 e 22 de agosto, antecipando e "aquecendo musicalmente" a edição de 2021 da Feira do Livro, cujas novidades serão reveladas na sexta-feira, Dia Mundial do Livro.

"O WARM UP é a alternativa proposta para abrir os Jardins do Palácio de Cristal e, através da palavra e da música, acolher festivais e atividades que não se puderam realizar no atual contexto", assinala a autarquia na convocatória.

O evento, acrescenta, "é um alento otimista que o Município do Porto proporciona às estruturas culturais, aos artistas e aos seus públicos, devolvendo-lhes espaço de atividade e reforçando a sua importância na dinâmica da cidade".

Em 2020, a Feira do Livro do Porto, que decorreu num contexto de pandemia e com limitação de entradas, recebeu cerca de 100 mil visitantes, revelava o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, no último dia do festival literário que decorreu entre 28 de agosto e 13 de setembro.

À data, o autarca anunciou que edição de 2021 ia homenagear o escritor portuense Júlio Dinis.

A edição 2020 do festival literário homenageou a imunologista Maria de Sousa (1939-2020), que morreu em abril, vítima de infeção causada pelo novo coronavírus, e a poeta Leonor de Almeida (1909-1983).

Com o mote "Alegria até ao Fim do Mundo", um verso da escritora Andreia C. Faria, autora residente da iniciativa, a sétima edição do certame contou com participação de 120 pavilhões e 80 entidades, tendo o acesso ao recinto estado limitado a 3.500 pessoas.

