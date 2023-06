Feira em Lisboa. Ser artesão para "preservar o património cultural"

Foto: Arlinda Brandão - Antena 1

Durante esta semana, em Lisboa, há uma montra do artesanato que se faz no país para apreciar e comprar. A Feira Internacional de Artesanato está de portas abertas até ao próximo domingo na FIL, no Parque das Nações.