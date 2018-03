Fenianos recuperam tradição de "centro de debate de ideias" no Porto

Lusa17 Mar, 2018, 11:32 | Cultura

"Vamos debater a reforma das reformas, que é a descentralização, mas com a participação da sociedade civil, que tem ficado alheada deste tema. Faremos quatro debates e, no fim, vamos redigir um documento que será partilhado com os atores políticos. Recuperamos, desta forma, a velha tradição do clube de liderar o debate dos grandes temas", explicou à Lusa Vitor Tito, vice-presidente do Clube Fenianos Portuenses.

Por isso, no dia 23, a partir das 18:00, vai ser discutida a descentralização da Educação e as celebrações prosseguem com a recuperação de mais "marcas distintivas" dos Fenianos: um jantar de gala temático sobre os anos 20/30, "aberto a todos" (dia 24), e uma sessão solene que recupera a ligação do Clube ao Brasil (dia 25, data do aniversário).

"Este clube nasceu com uma vertente cultural mas também de pensamento. A nossa ideia é ter uma intervenção cívica sempre que estiverem em questão assuntos com impacto e relevância para a comunidade", explicou o responsável.

Segundo Vitor Tito, a intenção é que, "pelo menos uma vez por mês, haja um debate" no Clube Fenianos".

"Esse espaço de tertúlia e debate perdeu-se na cidade. Queremos recuperar esse debate livre de ideias. Queremos liderar e recuperar esta tradição", vincou.

Para já, estão agendados quatro debates sobre a descentralização, a realizar com intervalos de 15 dias, para depois ser redigido um documento que ficará pronto "entre o fim de abril e meados de maio" e que será "partilhado com os atores políticos".

No dia 23, discute-se a "Descentralização na Educação -- A reforma mais próxima das pessoas", com a presença de Manuel Miguéis, secretário-geral do Conselho Nacional de Educação, José Lemos, presidente do Conselho de Escolas, Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap) e Júlia Azevedo, presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).

O debate conta ainda António Correia Pinto, vereador da Educação da Câmara de Matosinhos e Paula Romão, vice-presidente do Conselho Executivo da Rede para o Desenvolvimento de Novos Paradigmas da Educação.

Entre as 19:30 e as 20:00 estão previstas intervenções da audiência, seguindo-se as conclusões e o encerramento, a cargo de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia e do Concelho Metropolitano do Porto.

Seguem-se os debates sobre a descentralização da Cultura, da Ação Social e da Saúde.

Quanto aos festejos de aniversário, Vítor Tito assinala que se trata de uma celebração "especial", porque o clube "vai recuperar as suas marcas distintivas", nomeadamente com um jantar de gala, no dia 24, e uma sessão solene, no dia 25.

"Nos anos 20 e 30 o Clube já acolhia música jazz, que na altura era considerada subversiva. Neste aniversário, todos podem participar no jantar de gala de dia 24, com um espetáculo de uma big Band de Jazz, por 38 euros", observou o responsável, indicando a necessidade de fazer uma inscrição prévia até segunda-feira.

Para o responsável, este será "um grande momento recreativo mas também simbólico".

No dia seguinte, recuperam-se "as pontes" entre o clube e os seus fundadores, muitos deles "republicanos liberais vindos do Brasil", numa cerimónia que contará com a presença do secretário de Estado das Comunidades e para a qual foi convidado o Embaixador do Brasil, revelou Vitor Tito.