Fernando Lemos deixa uma vasta obra de pintura, desenho e poesia

Durante a carreira de 65 anos tocou em várias áreas e foi reconhecido pelo retrato da geração de 1940/50 da vanguarda artística portuguesa.





Esteve ligado ao movimento surrealista e, numa entrevista recolhida pela Antena 2, ouvimos o artista falar sobre a sua relação com a fotografia.



Fernando Lemos tinha 93 anos, morreu hoje, em São Paulo, no Brasil, onde estava radicado desde 1953.



Deixa uma vasta obra de pintura, desenho, poesia, e também na área do design, gráfico e industrial.