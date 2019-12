Fernando Lemos. Documentário "Retratação" estreia-se em maio de 2020

"Retratação" resulta de um convite que o produtor e realizador Miguel Gonçalves Mendes fez a Victor Rocha para um documentário que se inserisse num tríptico fílmico sobre figuras do surrealismo português, juntando-se a "Autografia" (2004), dedicado a Mário Cesariny, e "As cartas do rei Artur" (2016), sobre Cruzeiro Seixas.

A partir do convite, Victor Rocha acompanhou regularmente o artista plástico durante dois anos, sobretudo no Brasil. As últimas filmagens aconteceram no verão, em Portugal, por ocasião de uma exposição antológica e do lançamento de um livro com toda a produção poética do autor, "Poesia", na coleção Elogio da Sombra, da Porto Editora.

Victor Rocha recorda a generosidade de Fernando Lemos em deixar-se filmar: "Estava-se preparando para morrer faz um tempo e no filme foi dando os passos para se despedir".

"Retratação", produzido pela Jumpcut, está em fase de finalização e terá estreia no dia 14 de maio, em Portugal, com uma exibição antecipada no dia 02 desse mês, dia em que Fernando Lemos completaria 94 anos, referiu o realizador.

Está ainda por confirmar a data de exibição no Brasil.

"Este filme é uma reflexão sobre este momento crucial e terminal da sua vida e a forma lúcida e crua com que o artista tenta salvaguardar e organizar todo seu espólio em prole da sociedade, enquanto os sintomas da doença avançam e o deixam cada vez mais fraco. O documentário retrata assim a sua última grande obra e desejo: ser um bom morto", lê-se na sinopse.

Fernando Lemos, fotógrafo, artista plástico e designer gráfico, morreu hoje aos 93 anos em São Paulo, no Brasil, onde vivia desde a década de 1950.

Pertencente à terceira geração de modernistas portugueses e com um trabalho inicialmente inspirado pelo movimento surrealista, Fernando Lemos deixa uma vasta obra de pintura, desenho, poesia, e também na área do design, gráfico e industrial.

Este ano, Fernando Lemos teve em Portugal, pela primeira vez, uma exposição totalmente dedicada à sua produção no design gráfico, organizada pelo Museu do Design e da Moda (MUDE), na Cordoaria Nacional, em Lisboa.

A exposição incluiu a exibição dos documentários "Fernando Lemos - Como não é retrato?" (2017), de Jorge Silva Melo, e excertos de "Retratação" (2019), de Victor Rocha.

Em simultâneo, com a mostra na Cordoaria Nacional, decorreram exposições associadas da obra do artista na Galeria Ratton e na Galeria 111, em Lisboa.