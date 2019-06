Fernando Lemos o artista que foi "à procura dos malditos" durante a ditadura

Lusa05 Jun, 2019, 16:45 | Cultura

O artista português radicado no Brasil desde esse trabalho fotográfico aos artistas portugueses, falava durante uma visita de imprensa à exposição antológica dedicada à sua obra de design gráfico que será inaugurada na quinta-feira, na Cordoaria Nacional, em Lisboa, numa iniciativa do Museu do Design e da Moda (MUDE).

"Fui à procura dos malditos, os que não podiam publicar nada, num sistema político que destruiu a juventude de muita gente, incluindo a minha", disse o artista de 93 anos, referindo-se à ditadura do Estado Novo.

Referência da cultura portuguesa e brasileira, Fernando Lemos continua a ser reconhecido, em Portugal, pela fotografia de inspiração surrealista, realizada entre 1949 e 1952, e no Brasil, pelas suas pinturas e desenhos abstratos.

Depois de ter comprado uma "máquina primitiva, uma Flexaret checoslovaca", começou "uma fúria a fotografar tudo", e vários nomes destacados das artes e letras portuguesas, da época, passaram pela sua objetiva: Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena, Adolfo Casaes Monteiro, Arpad Szenes, Maria Helena Vieira da Silva e Mário Cesariny, entre outros.

"A minha primeira exposição foi criar uma galeria de gente oprimida e proibida de se exprimir", evocou Fernando Lemos, sobre um tempo que o levou a deixar Portugal.

Pelo grande impacto que estes retratos a preto e branco criaram, na altura, marcando a sua obra, Fernando Lemos ficou mais conhecido como fotógrafo.

"As pessoas perderam de vista a minha qualidade gráfica e os meus desenhos", disse sobre as obras de criou ao longo de 65 anos, de entre as quais, 230 estão a partir de quinta-feira em exposição na Torre Poente da Cordoaria, inserida na programação do MUDE "Fora de Portas".

"Muitas vezes o design é tratado como desenho por equívoco. O desenho industrial não é desenho. Desenho é aquilo que a gente faz do que já conhece. O design é o resultado de uma ideia, de um sonho, que tem de ser construído, passando por etapas de investigação e de várias avaliações, portanto não é desenho", explicou.

Para Fernando Lemos - cuja faceta de designer é bastante desconhecida, segundo a diretora do MUDE, Bárbara Coutinho - o design "não é uma atividade nova ou recente, mas complicada, de entendimento, porque está mais ligada ao consumismo, ao agradável, ao que se compra".

Foi da iniciativa da diretora do MUDE lançar o desafio a Fernando Lemos, quando o visitou em 2017 em São Paulo, no Brasil, onde está radicado desde os anos 1950.

Bárbara Coutinho descobriu "caixas e caixas" de material de design na casa do artista, que foi analisado e estudado pelo curador da exposição "Fernando Lemos Designer", o professor universitário e investigador brasileiro Chico Homem de Melo, e revela agora muitos inéditos.

Aos jornalistas, confessou: "Devia começar a fazer um filme sobre a saudade do que ficou, e do que vou ter de fazer, ou seja, a saudade do futuro, que é o que ainda não foi feito", disse Fernando Lemos.

"Nós estamos num momento universal de querer avaliar a mudança que está a acontecer, para verificar se o que foi feito é para valer a pena", defendeu.

Na opinião do artista português, que se fixou no Brasil na década de 1950, "tem muita gente que está a fazer o antigo, não por apreciação, mas para repeti-lo, porque acham que o antigo é que é válido, esquecendo que o antigo foi sempre novo, foi sempre moderno".

"Agora estamos num momento em que o universo muda e estamos a tentar saber o que foi feito e o que falta fazer", acrescentou.

Fernando Lemos disse que não queria ver a exposição antes de ser inaugurada, para que as suas palavras não tivessem influência na apresentação do curador.

"Qualquer palpite ganha uma importância nobre que é falsa. Você chega a um momento em que já não tem mais direito sobre aquilo que fez", justificou o artista.

No primeiro andar do Torreão Poente, o visitante vai encontrar muitas das obras de design dispostas numa espécie de mesa expositiva branca, que serpenteia pelo espaço onde uma parte do chão foi coberto com um pó amarelo, para criar uma performance na descoberta da mostra.

A exposição é inaugurada na quinta-feira, às 19:00, e ficará patente ao público de sexta-feira até 06 de outubro, no âmbito da programação MUDE "Fora de Portas".