Fernando Lemos. Um artista multidisciplinar inovador que uniu Portugal e o Brasil, diz João Fernandes

Nomeado recentemente para comandar uma das instituições culturais brasileiras mais importantes da atualidade, João Fernandes é português, dirigiu o Museu de Serralves e foi subdiretor do Museu Reina Sofía, de Madrid.

O diretor artístico do IMS avaliou o legado deixado pelo artista português Fernando Lemos, que saiu de Portugal, em 1953, e emigrou para o Brasil, onde então se refugiou da ditadura, e onde morreu, na última terça-feira.

"Fernando Lemos era um homem de muitos saberes e de muitas práticas, era um destes homens raros que na Grécia Antiga chamavam polímata [especialista em muitas áreas]. Nas artes ele se dedicou a expressão e criação inovadora, sempre procurando acrescentar, fazendo diferente, criando e inventando novas ideias nas formas de fazer e de apresentar", disse João Fernandes à agência Lusa.

"Ele não era só um nome da história da fotografia, o grande nome do surrealismo na fotografia em Portugal, mas também um artista que depois vai para as artes gráficas, vai exprimir sua arte na poesia. Era também um pintor, um homem que sempre experimentava nas formas de fazer", acrescentou.

No início deste ano, o IMS adquiriu cerca de 2.000 mil obras do acervo pessoal de Lemos, entre fotografias, pinturas e outros conteúdos.

Parte deste acervo está atualmente em exposição numa unidade cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizada no Bom Retiro, em São Paulo, numa mostra que contou com a curadoria da investigadora Rosely Nakagawa.

As obras de Lemos adquiridas pelo IMS ainda não estão disponíveis para consulta pública.

Questionado sobre o acervo de Lemos sob a guarda do IMS, o diretor artístico avaliou que muito ainda precisa ser estudado, mas o material e o trabalho de Lemos apresentam características inovadoras que cruzaram a história de Portugal e do Brasil.

"O seu acervo está, neste momento, a começar a ser estudado. Tivemos esta fortuna de poder tratar com o Fernando [Lemos] e sua família da preservação de seu acervo, as fotografias e os materiais gráficos que ele fez. Este acervo será valiosíssimo não só para o conhecimento do seu trabalho, mas também pelo conhecimento de uma história de Portugal e do Brasil, que se cruzam", afirmou.

Este cruzamento histórico, segundo João Fernandes, aconteceu porque Lemos era um fotógrafo surrealista quando foi obrigado a sair de Portugal, na década de 1950, fugindo da ditadura imposta por António Salazar.

O artista emigrou para o Brasil onde construiu uma carreira nas artes plásticas, gráficas e também atuou como idealizador e diretor de projetos e espaços culturais.

"Ele [Lemos] é um destes nomes que, no século XX, cruzam dois países e abrem a relação entre a história cultural e artística destes dois países para um contexto novo, onde a liberdade é um padrão e onde todo um passado, marcado muito mais pelo realismo, formas de ignorância dos dois países e sua culturas, acaba por ser superado por sua tenacidade", avaliou o diretor do IMS.

"Lemos construiu uma obra artística poética muito variada que tem uma importância grande quer na cultura portuguesa quer na cultura brasileira (...) Sua obra, depois dos 90 anos, começou a ser conhecida nos aspetos mais diversificados, porque ele é um grande nome da poesia da língua portuguesa, na história das artes gráficas, da história da fotografia, quer num país quer noutro. Isto o leva a estar nos dois países, mesmo quando não estava", concluiu Fernandes.

Referência da cultura portuguesa e brasileira, Fernando Lemos era sobretudo reconhecido em Portugal pela fotografia de inspiração surrealista, realizada entre 1949 e 1952, e, no Brasil, pelas suas pinturas e desenhos abstratos.

Fotógrafo, pintor, poeta e artista gráfico, radicado no Brasil, continuou no entanto a mostrar o seu trabalho, durante décadas, nos dois lados do Atlântico, "Cá & Lá", como afirmava, expressão que também usou para intitular um dos seus livros de poemas.

No início da carreira, na década de 1950, foi "à procura dos malditos", os autores impedidos de se exprimirem na época da ditadura em Portugal, e fotografou-os, contou em junho, durante uma visita de imprensa à mostra "Fernando Lemos. Designer".

Depois de ter comprado uma "máquina primitiva, uma Flexaret checoslovaca", começou "uma fúria a fotografar tudo", e vários nomes destacados das artes e letras portuguesas, da época, passaram pela sua objetiva: Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena, Adolfo Casaes Monteiro, Arpad Szenes, Maria Helena Vieira da Silva e Mário Cesariny, entre outros.

Em 1994, o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, acolheu uma exposição retrospetiva dedicada à obra fotográfica.

Representado nos principais museus de Arte Moderna e Contemporânea em Portugal e no Brasil, e em muitas coleções privadas, o seu trabalho em fotografia, pintura e desenho tem sido objeto de mostras individuais e integrado em inúmeras exposições coletivas.

Das suas mãos nasceram logótipos, livros (e uma editora de literatura infantil - editora Giroflé), muitas ilustrações, cartazes, azulejos, murais, tapeçarias, estampas para tecidos, pavilhões expositivos.

Fernando Lemos foi também professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade de S. Paulo, e presidente da primeira Associação Brasileira de Design Industrial.

O velório do artista realizou-se hoje, no seu ateliê, em São Paulo.